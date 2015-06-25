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В Малайзии от католической школы требуют убрать крест

  
   
 
В Малайзии от католической школы требуют убрать крест
Случай отдали на рассмотрение в местную администрацию

КУАЛА-ЛУМПУР. В Малайзии родители учеников мусульман и учителя-мусульмане требуют убрать христианский крест, установленный у одного из зданий католической миссионерской школы. Штат Сабах, где находится школа, известен периодическими вспышками межрелигиозной напряженности, которые участились с распространением радикального ислама в регионе, сообщает MalayMail Online.

Департамент образования штата Сабах был проинформирован о претензии и рассматривает случай.

Школа Святой Марии в Лабук, район Сандакан, установила крест, согласно традициям, принятым в миссионерских школах. Родители большинства учеников из мусульманских семей и школьные учителя-мусульмане высказали недовольство и решили официальным путем добиться демонтажа христианского символа.

Депутат района Сандакан Стивен Вонг сказал, что случай рассматривается в администрации. По его словам, внутришкольные переговоры не возымели успеха.

Школа Святой Марии была основана в 1959 г. Через 3 года она перешла общине сестер-францисканок, которые присвоили ей название «Sekolah Rendah St Cecilia».

В 1963 г. классы в школе разделили на женские и мужские. В Лабук проходят обучение мальчики.



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