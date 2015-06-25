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Минобороны США: Боевики ИГИЛ похитили 88 христиан из Эритреи

  
   
 

Министерство обороны США подтвердило более ранние доклады о массовых похищениях ИГИЛ.

В понедельник сотрудник министерства обороны США подтвердил информацию о том, что на прошлой неделе в Ливии террористическая группировка ИГИЛ похитила 88 эритрейских христиан из контрабандистского каравана.

Ознакомившись с отчетом недавней разведки, министерство обороны подтвердило более ранние доклады о массовых похищениях. Независимая газета «Libya Herald» сообщила, что в прошлую среду перед рассветом караван попал в засаду боевиков, расположенную к югу от Триполи.

Мерон Эстафанос, соучредитель Стокгольмской Международной комиссии по делам эритрейских беженцев, рассказал газете о том, что в группу переселенцев входило «около 12 мусульман из Эритреи и несколько египтян. Их посадили в другой грузовик, а 12 эритрейских женщин-христианок – в пикап поменьше»

Эстафанос сказал, что сначала боевики остановили машину и потребовал, чтобы мусульмане, если таковые были, дали о себе знать. Всех, кто ответил на это требование, спросили о Коране и соблюдении религиозных обрядов, дабы поймать христиан, притворившихся мусульманами.

Основную часть группы отправили обратно, на грузовик, на котором она ехала. По данным Daily Telegraph когда боевики увели машину, то по меньшей мере девять человек пытались бежать, спрыгнув с задней части грузовика. Эстефанос сказал, что трое из сбежавших в безопасности, но они до сих пор пытаются выбраться из Ливии. Судьба остальных неизвестна.



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