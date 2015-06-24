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Папа Франциск впервые в истории посетил вальденсов и попросил у них прощения

  
   
 

Папа Римский Франциск в ходе своей пастырской поездки в Турин посетил местный храм Вальденсианской церкви, он стал первым в истории понтификом, побывавшим в храме вальденсов.

На пороге туринского храма главу Римско-католической Церкви приветствовал пастор Паоло Рибет, который назвал Папу "дорогим братом Франциском". В свою очередь один из руководителей итальянских вальденсов Эудженио Бернардини, обращаясь к понтифику, отметил, что тот "переступил исторический порог" и напомнил о "стене, воздвигнутой более 8 веков назад, когда движение вальденсов было обвинено в ереси и отлучено Римом от Церкви", пишет Седмица.

От имени Римско-католической Церкви Франциск попросил прощения у вальденсов. "Со стороны Католической Церкви прошу у вас прощения за нехристианское и даже негуманное отношение и поведение, которые имели место в истории против вас. Именем Господа Иисуса Христа простите нас!", — сказал понтифик.

Папа напомнил также, что экуменическое движение уже принесло серьезные плоды, в частности, "вновь было открыто братство, которое объединяет всех, кто верит в Иисуса Христа". По его словам, эта глубокая связь объединяет всех христиан, несмотря на существующие различия.

"Различия по важным антропологическим и этическим вопросам между католиками и вальденсами продолжают существовать, но они не препятствуют нам находить формы сотрудничества в этих и других областях", — заявил Франциск.

Религиозное движение вальденсов возникло в ХII в. на юге Франции. Оно апеллировало к идеалам раннего Христианства, ратуя за ликвидацию частной собственности, апостольскую бедность и взаимопомощь, а также свободу чтения Библии. Вальденсианская церковь своими вероучительными и организационными принципами близка к Методистской церкви, возникшей в XVIII в. в Англии.

В 1975 Евангельская Вальденсианская церковь объединилась с Итальянской методистской церковью, образовав и Союз методистских и вальденсианских церквей, который входит во Всемирный Совет Церквей. В настоящее время в Италии и Швейцарии насчитывается более 25 тысяч вальденсов, еще около 15 тысяч последователей Вальденсианской церкви проживают в Аргентине и Уругвае.

prochurch.info



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