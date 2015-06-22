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Германия будет говорить с Москвой с позиции силы - Минобороны ФРГ

  
 
22 июня 2015 | Политика
  
 

Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выступила в защиту планов Запада модернизировать военный арсенал.



"С позиции силы можно лучше говорить с Москвой", - заявила она в интервью немецкой газете Bild, опубликованном в понедельник, 22 июня.



Угрозы Кремля об обновлении атомного арсенала НАТО должна встречать "трезвой головой и настойчиво протянутой рукой", уверена фон дер Ляйен.



"Мы хотим мирно уживаться с Россией", - подчеркнула она, указав вместе с тем на изменившуюся ситуацию безопасности, требующую принятия соответствующих мер.



Кроме того, по словам немецкого министра, восточноевропейские страны НАТО нуждаются в защите со стороны альянса.



"Мы не забыли, что на протяжении десятилетий Германию также защищал НАТО", - добавила фон дер Ляйен.




news.liga.net



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