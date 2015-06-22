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В Израиле воскресенье сделают выходным днем

  
   
 

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на днях, что готов рассмотреть возможность сокращения рабочей недели и удлинения выходных в стране. «Мы должны перейти к удлиненному уик-энду в кратчайшие сроки, как это сделали все цивилизованные страны», — предложил вице-премьер Сильван Шалом.

На состоявшемся вчера заседании фракции «Ликуд» Нетаниягу заявил, что поручил главе Национального экономического совета профессору Юджину Канделю изучить вопрос о перспективе превращения воскресенья в выходной день с экономической точки зрения. Предполагается, что суббота и воскресенье будут выходными днями, а пятница — с сокращенным рабочим днем.

Нетаниягу отметил, что вопрос введения дополнительного выходного сложный и требует серьезного изучения с нескольких точек зрения: экономической, социальной, религиозной и идеологической. Инициатива Сильвана Шалома о сокращении рабочей недели была поддержана Израильской ассоциацией промышленников, Торговой палатой, Союзом местных органов власти, Ассоциацией гостиничного бизнеса, Профсоюзом учителей и Национальным экономическим советом.

Предполагается, что в качестве компенсации за дополнительный выходной израильтяне будут работать в будни на полчаса дольше.

Одной из причин введения дополнительного выходного является отсутствие в Израиле «нормального уик-энда», как в западных странах. 75 процентов населения мира и почти 100 процентов жителей западных стран имеют два полноценных выходных дня в неделю.

Благодаря введению дополнительного выходного может быть увеличена продолжительность пребывания детей в школе. Дети смогут обедать в школе, что облегчит положение многих работающих женщин, отметил Шалом.

Длинный уик-энд позволит также разнообразить досуг, у израильтян появится время на посещение театров, выставок и других культурных мероприятий.



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